В Пензе проконтролировали продажу алкоголя и табака на Западной Поляне

Представители городского УМВД, управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства, администраций Первомайского и Железнодорожного районов посетили 12 объектов на улицах Попова, Мира, территории торгового ряда «Западный», Измайлова, Конструкторской, Кордона «Студеный» и Добролюбова.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Пензы, на Западной Поляне сотрудник полиции пресек продажу алкогольной продукции на вынос и составил протокол о правонарушении.

«В момент посещения объектов торговли подписано четыре дополнительных Хартии о добровольном нераспространении бестабачной никотиносодержащей продукции, наносящей колоссальный вред здоровью, а порой и жизни молодых людей», — добавили в мэрии Пензы.

Особое внимание во время мониторинга обращают на действующие лицензии на право продажи алкогольной продукции, товаросопроводительные документы, кассовую технику, а также подключение к системе ЕГАИС. Сотрудники городской администрации также контролируют правила хранения табачной продукции и размещение информации для потребителей в доступных местах.