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В микрорайонах Пензы прошли рождественские праздничные гуляния

6 января в 17:58 220 просмотров

6 января для жителей пензенских микрорайонов Шуист и Заря городская администрация организовала рождественские представления.

Гостями мероприятия в сквере Дружба стали глава администрации Железнодорожного района города Пензы Олег Денисов и депутат Пензенской городской Думы Алексей Рогонов, которые поздравили всех присутствующих с наступающим Рождеством.

Дед Мороз и Снегурочка развлекали детей и взрослых играми, флешмобом со сказочными героями и конкурсами.

В микрорайоне Заря рождественский Сочельник. Организовала администрация Октябрьского района совместно с Центром хореографического искусства и спортивной школой № 1.

Маленькие гости приняли участие в программе у елки, а взрослые — в соревнованиях по хоккею. Все получили подарки от Деда Мороза и Снегурочки.

Фотография: скриншот - https://www.penza-gorod.ru/news/v_rayonakh_goroda_prokhodyat_rozhdestvenskie_meropriyatiya/

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