В пензенскую полицию обратилась 45-летняя женщина. Она сообщила, что в магазине на ГПЗ у нее похитили кошелек, где было 2 000 рублей.

Полицейские установили, что грабеж мог совершить несовершеннолетний пензенец, ранее привлекавший к уголовной ответственности.

Подросток признался в том, что взял кошелек женщины со стола. Ему может грозить до четырех лет лишения свободы.