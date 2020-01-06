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В Пензе подросток ограбил женщину в магазине — УМВД

6 января в 16:41 152 просмотра

В пензенскую полицию обратилась 45-летняя женщина. Она сообщила, что в магазине на ГПЗ у нее похитили кошелек, где было 2 000 рублей.

Полицейские установили, что грабеж мог совершить несовершеннолетний пензенец, ранее привлекавший к уголовной ответственности.

Подросток признался в том, что взял кошелек женщины со стола. Ему может грозить до четырех лет лишения свободы.


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