В Спутнике на каникулах детей приглашают на праздники (видео)

Каждый новый день 2020 года приносит счастливые минуты для детей Города Спутника, ведь все зимние каникулы с 12.00 до 14.00 у катка для них проходит интересная дневная программа с аниматором, конкурсами и подарками.

Дети водят хороводы, собирают плюшевых снеговиков, играют, поют песни — двухчасовая программа насыщена событиями. Детям не скучно, родителям — радость.



«А еще весь день работают горки, колесо обозрения, каток, зимний батут, можно отправиться в путешествие на надувном банане или на санках, запряженных собаками хаски. В Спутнике очень весело зимой, люди это любят», — рассказала аниматор Вероника Меркушова.



«Приехали в Спутник с ребенком, случайно попали на детское мероприятие, а хотим обойти все и все посмотреть, все попробовать», — поделилась ожиданиями семья Водкиных.



В Спутнике весело и детям, и взрослым. Активный отдых в хорошей компании — лучшее, что можно запланировать в зимние каникулы. Самое время наточить коньки, смазать лыжи — и бегом в Спутник! Афишу мероприятий ищите на сайте penza-sputnik.ru.

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