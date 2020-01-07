Митрополит Серафим поздравил пензенцев с Рождеством

«Сегодня вновь Святая Церковь, по прошествии многих веков после Рождества Христова, погружает нас в тайну вочеловечения Бога, возвещает миру радость о том, что Небо соединилось с землею, а для земли вновь открылась вечность. «Великая благочестия тайна: Бог явися во плоти» (1 Тим. 3, 16) — возвещает апостол Павел.



Тайна Боговоплощения — тайна для души понятная, а для ума непостижима. И а это объясняется тем, что Рождество Христово происходило не по природной закономерности, но как знамение всемогущества Божественного. Поэтому Дева зачала, Дева рождает и при этом остается Девой. Бог же, сотворивший человека, Сам соединяется со Своим творением.

С одной стороны, мы празднуем исполнение радостных надежд и веры человечества, тысячелетиями через откровения и пророчества предуготовляемого к явлению Спасителя, а с другой стороны, живо переживаем благодатное время новозаветной эпохи, когда человек может жить Иисусом Христом, ежедневно слышать, что Он говорит, встречаться с Ним здесь и сейчас. Через Его пришествие на землю люди стали «уже не чужие, и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу».



Своим воплощением, Своим благовестием, Своей Крестной Жертвой и Воскресением Господь всех призывает к спасению, невзирая на разницу в умственных способностях, характере и другие отличия. Он еще в первые дни Своего земного бытия призвал волхвов, хотя и мудрых ученых и знатных, но еще не знавших Истинного Бога. Через чудесное явление звезды побудил их пройти длинный путь и поклониться Сыну Божию. А пророк Исайя сказал: «Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий; на живущих в стране тени смертной свет воссияет».



Но не все и не сразу откликаются на Христово благовестие. Мир продолжает бушевать своими страстями. Некоторые, подражая Ироду, стремившемуся убить Богомладенца, неистово воюют с христианской Церковью, другие живут своей обыденною жизнью, как Рим того времени, укрепляя свою власть и мощь, иные, подобно Греции, развивают искусство и предаются утонченному служению плоти. Они далеки от этой Тайны, но, уверен, всегда готовы ее принять, так как звезда Вифлеемская незримо сияет над миром и призывает всех устремить свой взор к небу, услышать ангелов, возвещающих дивную песнь: «Слава в вышних Богу, и на земле мир…» — и возрадоваться радостью великою, ибо с нами Бог!



Дай Бог, чтобы ангельская песнь все громче раздавалась в сердцах людей и все глубже проникала в их души! Но для этого и мы с вами имеем долг послужить Христу, принесем для Него, подобно волхвам, дары: свое милосердие и любовь к ближнему — как ладан; смирение и всецелое упование на волю Божию — как смирну, и проповедь евангельскую — как золото» — отмечается в рождественском послании на сайте Пензенской епархии.



Митрополит Серафим поздравил жителей региона со светлым праздником Рождества Христова, праздником мира и божьего благоволения.