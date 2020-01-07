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Белозерцев: Рождество несет людям свет веры, надежды и любви

7 января в 09:37 186 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обратился к жителям региона с поздравлением в день Рождества Христова.

«Этот светлый и радостный праздник на протяжении столетий несет людям свет веры, надежды и любви, взаимное уважение и согласие, вселяет уверенность в победе мира и добра.

Отрадно, что завещанные предками добрые нравственные традиции православия на пензенской земле всемерно сохраняются и приумножаются, бережно передаются подрастающим поколениям.

Дорогие друзья! Пусть родившийся Христос — младенец дарует вам крепость духовных и телесных сил, божественную благодать и укрепит в многотрудном служении на благо нашей великой Родины!» — отмечается в поздравлении.

Глава региона пожелал пензенцам семейного благополучия, доброго здоровья и счастья.

Также 7 января жителей области поздравил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/ot-pervogo-litsa/206481/

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