Белозерцев: Рождество несет людям свет веры, надежды и любви

«Этот светлый и радостный праздник на протяжении столетий несет людям свет веры, надежды и любви, взаимное уважение и согласие, вселяет уверенность в победе мира и добра.



Отрадно, что завещанные предками добрые нравственные традиции православия на пензенской земле всемерно сохраняются и приумножаются, бережно передаются подрастающим поколениям.



Дорогие друзья! Пусть родившийся Христос — младенец дарует вам крепость духовных и телесных сил, божественную благодать и укрепит в многотрудном служении на благо нашей великой Родины!» — отмечается в поздравлении.



Глава региона пожелал пензенцам семейного благополучия, доброго здоровья и счастья.

Также 7 января жителей области поздравил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.