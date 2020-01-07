В Успенском соборе Пензы прошло рождественское богослужение

В нем принял участие губернатор Иван Белозерцев. По окончании богослужения он поздравил священнослужителей и верующих с праздником, пожелал всем здоровья, благополучия, счастья и любви.

«Этот праздник — в душе каждого православного человека. Он объединяет верующих по всему миру. Мы ждем Рождество с надеждой и верой в то, что жизнь наша будет меняться к лучшему. Когда приходишь в храм, участвуешь в молебне, на душе становится светлее и радостнее. Это Господь дает каждому из нас силы», — отметил он.

Как сообщает пресс-центр облправительства, глава региона рассказал пензенцам о ходе восстановления Спасского кафедрального собора и планах по его открытию.

Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим поблагодарил губернатора за сохранение православной святыни.

«Вместе будем преодолевать все трудности, которые будут», — подчеркнул он.