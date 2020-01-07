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Пензенская область получит 106 млн на капремонт двух школ

7 января в 11:26 258 просмотров

Пензенская область в 2020 и 2021 годах в рамках госпрограммы РФ «Развитие образования» получит 106 млн рублей из федерального бюджета на благоустройство и капитальный ремонт зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций.

В пресс-службе регионального минобра уточнили, что в программу войдут два объекта с наибольшей степенью физического износа. В частности, основная школа города Спасска в 2020 году будет переведена в здание бывшего профессионально-технического училища: на капремонт выделено 91,59 млн рублей: из них 84,26 млн рублей — из федерального бюджета; 7,32 млн рублей — из областного и муниципального бюджетов.

Изменения также коснутся пензенской школы-интерната для обучающихся по адаптированным образовательным программам: в 2021 году на капремонт здания будет направлено 23,62 млн рублей: 21,7 млн рублей — из федерального бюджета, 1,89 млн рублей — из областного.

Фотография: https://minobr-penza.ru/news/10959/

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