Пензенская область получит 106 млн на капремонт двух школ

В пресс-службе регионального минобра уточнили, что в программу войдут два объекта с наибольшей степенью физического износа. В частности, основная школа города Спасска в 2020 году будет переведена в здание бывшего профессионально-технического училища: на капремонт выделено 91,59 млн рублей: из них 84,26 млн рублей — из федерального бюджета; 7,32 млн рублей — из областного и муниципального бюджетов.



Изменения также коснутся пензенской школы-интерната для обучающихся по адаптированным образовательным программам: в 2021 году на капремонт здания будет направлено 23,62 млн рублей: 21,7 млн рублей — из федерального бюджета, 1,89 млн рублей — из областного.