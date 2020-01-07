Социологи узнали, сколько россиян отмечает православное Рождество

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование, 72% жителей страны отмечают этот православный праздник. Из них три четверти планировали провести праздник дома, в кругу семьи и близких, принимая гостей, — 73%. Каждый четвертый отмечающий Рождество — 26% - был намерен пойти в церковь.



По данным ВЦИОМ, чаще всего о желании праздновать Рождество заявляли респонденты старше 45 лет. Всего в опросе приняли участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет на территории страны.



Рождество Христово является одним из главных христианских праздников. Вместе с Русской православной церковью (РПЦ) 7 января его празднуют Иерусалимская, Польская, Грузинская, Сербская православные церкви, а также афонские монастыри.