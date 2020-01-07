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Социологи узнали, сколько россиян отмечает православное Рождество

7 января в 10:43 80 просмотров

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование, в ходе которого выяснил, что отмечать Рождество в 2020 году планировало три четверти россиян.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование, 72% жителей страны отмечают этот православный праздник. Из них три четверти планировали провести праздник дома, в кругу семьи и близких, принимая гостей, — 73%. Каждый четвертый отмечающий Рождество — 26% - был намерен пойти в церковь.

По данным ВЦИОМ, чаще всего о желании праздновать Рождество заявляли респонденты старше 45 лет. Всего в опросе приняли участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет на территории страны.

Рождество Христово является одним из главных христианских праздников. Вместе с Русской православной церковью (РПЦ) 7 января его празднуют Иерусалимская, Польская, Грузинская, Сербская православные церкви, а также афонские монастыри.


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