Советы по питанию для пожилых людей от Роспотребнадзора

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Роспотребнадзора, представителям старшего поколения нужен дробный четырех- или пяти разовый режим питания без больших перерывов между ними. А если человек страдает хроническими заболеваниями в стадии ремиссии или обострения, то нужно придерживаться диетического питания.



Из-за возрастных изменений в организме пожилых людей Роспотребнадзор рекомендует ограничить калорийность пищи за счет животных жиров, простых сахаров и соли. Но при этом меню должно быть полноценным по содержанию витаминов, минеральных веществ, пищевых волокон и аминокислот.



Особое значение имеет прием обогащенных продуктов и биологически активных добавок к еде. Средняя энергетическая ценность рациона для мужчин старше 60 лет должна составлять менее 2300 килокалорий, для женщин — менее 2000.



В сутки следует потреблять около 24−30 граммов пищевых волокон, для этого нужно включить в рацион разнообразные овощи, фрукты и зелень. Содержание растительных масел среди всех жиров должно быть не менее 50%, а углеводы должны быть представлены, в основном, крахмалом.



Также в Роспотребнадзоре напомнили, что залог долгожительства заключается не только в правильном рационе, но и регулярной физической активности.