С 23 по 25 сентября в Сургуте пройдет международная выставка (0+), в которой могут принять участие пензенские предприятия, специализирующиеся на производстве продукции для нефтегазового комплекса, машиностроения, электротехнического оборудования.

Как сообщает пресс-служба регионального минпрома, выставка «Сургут. Нефть и Газ — 2020» — уникальная выставочно-презентационная площадка, где демонстрируются новейшие разработки и достижения российских и зарубежных компаний в области добычи, транспортировки и переработки нефти и газа.



Участие в этой выставке поможет наладить взаимовыгодное сотрудничество по продвижению продукции и услуг предприятий региона. За годы ее существования было подписано более 1500 контрактов, товарооборот которых составил больше 100 миллиардов рублей.



С оргкомитетом выставки можно связаться по телефону: (3462) 94−34−54.