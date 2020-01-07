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Пензенцев приглашают на выставку «Сургут. Нефть и Газ — 2020»

7 января в 12:55 38 просмотров

С 23 по 25 сентября в Сургуте пройдет международная выставка (0+), в которой могут принять участие пензенские предприятия, специализирующиеся на производстве продукции для нефтегазового комплекса, машиностроения, электротехнического оборудования.

Как сообщает пресс-служба регионального минпрома, выставка «Сургут. Нефть и Газ — 2020» — уникальная выставочно-презентационная площадка, где демонстрируются новейшие разработки и достижения российских и зарубежных компаний в области добычи, транспортировки и переработки нефти и газа.

Участие в этой выставке поможет наладить взаимовыгодное сотрудничество по продвижению продукции и услуг предприятий региона. За годы ее существования было подписано более 1500 контрактов, товарооборот которых составил больше 100 миллиардов рублей.

С оргкомитетом выставки можно связаться по телефону: (3462) 94−34−54.

Фотография: Скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D0%BA-%D1%80%D0%BE%D0%B3-%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C-4713386/

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