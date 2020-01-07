В Пензе проходит рождественский теннисный турнир

Как сообщает пресс-центр облправительства, его участники распределены по двум возрастным группам — от 9−10 лет и до 13-ти. Турнир является межрегиональным, в нем участвуют более 90 спортсменов из Пензенской, Самарской, Саратовской, Нижегородской, Тульской, Курской, Воронежской, Ульяновской и Московской областей, а также из республик Мордовия, Татарстан, Марий Эл, Краснодарского края.



Итоги будут подведены 10 января.