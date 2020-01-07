В Пензе рабочий погиб в лифтовой шахте

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, вечером 6 января в строящемся доме по 3-му проезду Рахманинова в ходе сварочных работ мужчина 1993 года рождения, занимавшийся пуско-наладкой и монтажом лифтов, упал в шахту. Он скончался на месте происшествия.



Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, ответственные за соблюдение требований охраны труда. По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение.