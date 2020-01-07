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В Пензе рабочий погиб в лифтовой шахте

7 января в 13:39 238 просмотров

В Пензе следователи проводят проверку по факту смерти работника на производстве.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, вечером 6 января в строящемся доме по 3-му проезду Рахманинова в ходе сварочных работ мужчина 1993 года рождения, занимавшийся пуско-наладкой и монтажом лифтов, упал в шахту. Он скончался на месте происшествия.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, ответственные за соблюдение требований охраны труда. По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение.

Фотография: https://penza.sledcom.ru/news/item/1426999/

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