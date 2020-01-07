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Пензенец в Рождество выиграл 123 млн рублей в гослотерее

7 января в 14:05 388 просмотров

Житель Пензенской области стал мультимиллионером: купив билет за 50 рублей, он стал обладателем 123 миллионов.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российской лотерейной компании, в Рождество определился еще один крупный победитель. Он выиграл суперприз в размере 123 млн 25 тысяч 954 рублей. Счастливый билет был куплен в Пензенской области.

Для того, чтобы стать обладателем суперприза, нужно было угадать все семь чисел выигрышной комбинации, пояснили в компании. Пензенец пока не обратился в лотерейный центр за выигрышем.


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