В Пензе поздравили ветеранов труда, отметивших 90 и 100 лет

Именинникам вручили персональные поздравления от президента Владимира Путина и поблагодарили за многолетний добросовестный труд.



«Гордимся, что на пензенской земле есть такие люди! Ваши жизненный путь, сила духа и трудолюбие — пример для нас. Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия», — обратился к ветеранам вице-мэр Владимир Попков.



Иван Гаврилович Дворянкин родился в селе Черенцовка Каменского района Пензенской области. Несколько лет работал мастером производства на заводе ВЭМ, затем долгие годы, до выхода на заслуженный отдых, трудился в управлении транспорта города Пензы. Имеет трудовой стаж более 40 лет.



Мария Андреевна Федулова родилась в деревне Куриловка Пензенского района. Во время Великой Отечественной войны работала на велозаводе в цехе по изготовлению снарядов, а после ее окончания долгие годы трудилась кассиром-контролером в ДК «Заря». Ее общий трудовой стаж — более 50 лет, сообщает пресс-служба мэрии.