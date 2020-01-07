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В Пензе поздравили ветеранов труда, отметивших 90 и 100 лет

7 января в 20:25 50 просмотров

7 января два жителя Пензы — ветераны труда, участники трудового фронта, — празднуют день рождения. Ивану Дворянкину исполнилось 90 лет, а Мария Федулова отмечает столетие. Юбиляров поздравили представители городской и районной администраций.

Именинникам вручили персональные поздравления от президента Владимира Путина и поблагодарили за многолетний добросовестный труд.

«Гордимся, что на пензенской земле есть такие люди! Ваши жизненный путь, сила духа и трудолюбие — пример для нас. Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия», — обратился к ветеранам вице-мэр Владимир Попков.

Иван Гаврилович Дворянкин родился в селе Черенцовка Каменского района Пензенской области. Несколько лет работал мастером производства на заводе ВЭМ, затем долгие годы, до выхода на заслуженный отдых, трудился в управлении транспорта города Пензы. Имеет трудовой стаж более 40 лет.

Мария Андреевна Федулова родилась в деревне Куриловка Пензенского района. Во время Великой Отечественной войны работала на велозаводе в цехе по изготовлению снарядов, а после ее окончания долгие годы трудилась кассиром-контролером в ДК «Заря». Ее общий трудовой стаж — более 50 лет, сообщает пресс-служба мэрии.

Фотография: https://www.penza-gorod.ru/news/penzenskikh_dolgozhiteley_pozdravili_s_yubileynymi_datami/

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