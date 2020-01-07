В рождественских богослужениях в России приняли участие более 2 млн человек

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк, богослужения в храмах, церквях и монастырях прошли в 5,7 тыс. городов и населенных пунктах России. Для обеспечения правопорядка и безопасности граждан были задействованы 45,9 тыс. сотрудников МВД, военнослужащие Росгвардии, общественники, народные дружины и работники частных предприятий.



«Полицейскими обследованы места проведения религиозных торжеств и прилегающих территорий. Безопасность дорожного движения вблизи храмов и монастырей обеспечена представителями Госавтоинспекции», — рассказала Ирина Волк.



Напомним, рождественские богослужения в ночь на 7 января прошли в Успенском кафедральном соборе Пензы, их провел митрополит Серафим. Фоторепортаж с мероприятия можно посмотреть ЗДЕСЬ.