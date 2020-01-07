Рождественское богослужение в Успенском соборе Пензы
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В рождественских богослужениях в России приняли участие более 2 млн человек

7 января в 15:26 148 просмотров

В ночь на 7 января в мероприятиях, посвященных празднованию Рождества Христова, приняли участие около 2,3 млн человек в России.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк, богослужения в храмах, церквях и монастырях прошли в 5,7 тыс. городов и населенных пунктах России. Для обеспечения правопорядка и безопасности граждан были задействованы 45,9 тыс. сотрудников МВД, военнослужащие Росгвардии, общественники, народные дружины и работники частных предприятий.

«Полицейскими обследованы места проведения религиозных торжеств и прилегающих территорий. Безопасность дорожного движения вблизи храмов и монастырей обеспечена представителями Госавтоинспекции», — рассказала Ирина Волк.

Напомним, рождественские богослужения в ночь на 7 января прошли в Успенском кафедральном соборе Пензы, их провел митрополит Серафим. Фоторепортаж с мероприятия можно посмотреть ЗДЕСЬ.


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