В Пензе в феврале стартует зимняя школа «ДомInno»

Как сообщает пресс-центр облправительства, она является подготовительным этапом работы летней школы «TeenГрад». Участниками «ДомInno» станут победители интернет-конкурса «Новатор_Web». На четыре дня им предстоит окунуться в мир инноваций и творчества, участвовать в мастер-классах по одному из профильных направлений: 3D-моделирование, дизайн, видео, инженер, SMM, Product management, программирование, радиоэлектроника.



По итогам зимней школы участники представят зачетные работы по профильному направлению, презентация которых состоится на церемонии закрытия «ДомInno» 17 февраля.