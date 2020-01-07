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В Пензе в феврале стартует зимняя школа «ДомInno»

7 января в 17:59 138 просмотров

С 14 по 17 февраля в пензенском училище олимпийского резерва пройдет одно из знаковых мероприятий пензенской программы «1000-list-nick» — зимняя школа «ДомInno» (12+).

Как сообщает пресс-центр облправительства, она является подготовительным этапом работы летней школы «TeenГрад». Участниками «ДомInno» станут победители интернет-конкурса «Новатор_Web». На четыре дня им предстоит окунуться в мир инноваций и творчества, участвовать в мастер-классах по одному из профильных направлений: 3D-моделирование, дизайн, видео, инженер, SMM, Product management, программирование, радиоэлектроника.

По итогам зимней школы участники представят зачетные работы по профильному направлению, презентация которых состоится на церемонии закрытия «ДомInno» 17 февраля.


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