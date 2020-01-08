Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, на региональный этап конкурса было отобрано 54 работы педагогов дошкольного образования, из них в заключительный этап прошли девять. И все они принесли авторам дипломы лауреатов всероссийского конкурса.



В номинации «Лучший воспитатель образовательной организации» лауреатами стали: воспитатель детского сада «Улыбка» Колышлейского района Светлана Келина и воспитатель детсада № 152 города Пензы «Виктория» Ольга Медведева.



В номинации «Лучший молодой воспитатель образовательной организации «Молодые профессионалы» лучшей была признана воспитатель детсада комбинированного вида № 12 г. Сердобска Екатерина Малюкова, в номинации «Лучший воспитатель образовательной организации «Верность профессии» — сотрудница детсада № 103 города Пензы «Ласточка» Лариса Спирина.



«Лучшим профессионалом образовательной организации» стал Александр Антонов, инструктор по физической культуре детского сада «Лукоморье» с. Засечного Пензенского района. «Лучшим воспитателем-профессионалом образовательной организации «Инклюзивное образование» стала Елена Владымцева, педагог-психолог детского сада комбинированного вида № 4 города Заречного, а «Лучшим воспитателем-профессионалом, работающим со здоровьесберегающей образовательной технологией» — Елена Костина, воспитатель детсада с. Сосновка Бессоновского района.



«Лучший руководитель образовательной организации «Эффективный руководитель» — Инна Лимонова, заведующая детсадом комбинированного вида № 5 г. Сердобска.



Дипломы лауреатам конкурса вручат в институте регионального развития в январе.