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Девять пензенских педагогов — лауреаты конкурса «Воспитатели России»

8 января в 01:27 238 просмотров

Девять пензенских педагогов сферы дошкольного образования стали лауреатами конкурса «Воспитатели России», который проводился по семи номинациям.

Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, на региональный этап конкурса было отобрано 54 работы педагогов дошкольного образования, из них в заключительный этап прошли девять. И все они принесли авторам дипломы лауреатов всероссийского конкурса.

В номинации «Лучший воспитатель образовательной организации» лауреатами стали: воспитатель детского сада «Улыбка» Колышлейского района Светлана Келина и воспитатель детсада № 152 города Пензы «Виктория» Ольга Медведева.

В номинации «Лучший молодой воспитатель образовательной организации «Молодые профессионалы» лучшей была признана воспитатель детсада комбинированного вида № 12 г. Сердобска Екатерина Малюкова, в номинации «Лучший воспитатель образовательной организации «Верность профессии» — сотрудница детсада № 103 города Пензы «Ласточка» Лариса Спирина.

«Лучшим профессионалом образовательной организации» стал Александр Антонов, инструктор по физической культуре детского сада «Лукоморье» с. Засечного Пензенского района. «Лучшим воспитателем-профессионалом образовательной организации «Инклюзивное образование» стала Елена Владымцева, педагог-психолог детского сада комбинированного вида № 4 города Заречного, а «Лучшим воспитателем-профессионалом, работающим со здоровьесберегающей образовательной технологией» — Елена Костина, воспитатель детсада с. Сосновка Бессоновского района.

«Лучший руководитель образовательной организации «Эффективный руководитель» — Инна Лимонова, заведующая детсадом комбинированного вида № 5 г. Сердобска.

Дипломы лауреатам конкурса вручат в институте регионального развития в январе.


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