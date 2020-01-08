Пензенские школы призывают поддержать всероссийский экомарафон

Как сообщает пресс-центр облправительства, марафон продлится до 31 мая. Для того, чтобы принять в нем участие, нужно зарегистрироваться на сайте Экокласс.рф, присоединиться к проведению Дней единых действий в разделе «Экоклубы» и ежемесячно проводить в школе разные активности, среди которых — праздники «Экодвор», акции «Вторая жизнь отходов», «Хранители птиц», «Бережем свет и тепло», «Бережем воду», школьных экотеатров и другие.



Всем, кто поддержит марафон, вручат именные дипломы участников всероссийского проекта, самых активных ждут полезные экопризы и настольные игры.



Дополнительную информацию можно узнать у координатора образовательных программ движения ЭКА Натальи Чудовской по номеру +79261390928 либо написать на почту chudonv@gmail.com.