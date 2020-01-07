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Пензенцев приглашают на форум новой модной индустрии

7 января в 15:55 166 просмотров

Предприятия легкой промышленности Пензенской области приглашают принять участие в форуме новой модной индустрии BEINOPEN (18+), который пройдет в Москве с 4 по 7 июня.

Как сообщает пресс-центр облправительства, этот форум является площадкой для обмена опытом, встречи основателей модных стартапов, дизайнеров и ритейлеров, стилистов и фотографов, конструкторов, производителей, байеров, маркетологов, а также для поиска новых рабочих контактов.

В рамках форума будут организованы конференция и выставка модных марок, на которой будет представлено более 200 экспонатов. Ее посетят более 8 тысяч человек.

Подробную информацию о форуме можно получить здесь. Также можно связаться с организатором — специалистом по работе с ключевыми клиентами BEINOPEN Дарьей Танжанниковой: +7 (905) 280-56-55, email — open@be-in.ru.


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