Пензенцев приглашают на форум новой модной индустрии

Как сообщает пресс-центр облправительства, этот форум является площадкой для обмена опытом, встречи основателей модных стартапов, дизайнеров и ритейлеров, стилистов и фотографов, конструкторов, производителей, байеров, маркетологов, а также для поиска новых рабочих контактов.



В рамках форума будут организованы конференция и выставка модных марок, на которой будет представлено более 200 экспонатов. Ее посетят более 8 тысяч человек.



Подробную информацию о форуме можно получить здесь. Также можно связаться с организатором — специалистом по работе с ключевыми клиентами BEINOPEN Дарьей Танжанниковой: +7 (905) 280-56-55, email — open@be-in.ru.