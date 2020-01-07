Пензенские школьники могут принять участие во всероссийском конкурсе сочинений

Как сообщает пресс-центр облправительства, конкурс продлится до 28 февраля. Он проходит в два этапа: региональный (с 9 декабря 2019 года по 31 января 2020-го) и федеральный (с 1 по 28 февраля 2020 года).



В сочинениях необходимо отразить один из вопросов, связанных с сохранением и увековечением памяти о Великой Отечественной войне 1941−1945 годов:



— отражение событий войны в истории субъекта, города или населенного пункта РФ;



— история создания мемориала или музея ВОВ;



— война в в истории семьи участника конкурса;



— биографии участников боевых действий ВОВ или работников тыла;



— творчество писателей-фронтовиков и поэтов-фронтовиков ВОВ;



— музыкальные произведения, книги, документальные и художественные фильмы, созданные в годы войны или посвященные ей;



— деятельность поисковых отрядов и волонтерских организаций, участие молодежи в мероприятиях по сохранению и увековечению памяти о ВОВ.



Материалы для участия в региональном этапе конкурса следует направлять в Институт регионального развития: frso@mail.ru. В федеральный этап от Пензенской области выйдет одно сочинение, которое наберет максимальный балл. Оно будет размещено в личном кабинете субъекта на сайте конкурса до 31 января.



Победителями станут восемь школьников из числа финалистов, по итогам конкурса будет издан сборник сочинений.



Награждение пройдет в Москве, победителей также пригласят 9 мая 2020 года на Парад на Красной площади, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.