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Пензенские школьники могут принять участие во всероссийском конкурсе сочинений

7 января в 16:54 46 просмотров

Учащихся 5−11 классов пензенских школ приглашают принять участие во всероссийском конкурсе сочинений среди школьников «Без срока давности» (6+), приуроченном к Году памяти и славы.

Как сообщает пресс-центр облправительства, конкурс продлится до 28 февраля. Он проходит в два этапа: региональный (с 9 декабря 2019 года по 31 января 2020-го) и федеральный (с 1 по 28 февраля 2020 года).

В сочинениях необходимо отразить один из вопросов, связанных с сохранением и увековечением памяти о Великой Отечественной войне 1941−1945 годов:

— отражение событий войны в истории субъекта, города или населенного пункта РФ;

— история создания мемориала или музея ВОВ;

— война в в истории семьи участника конкурса;

— биографии участников боевых действий ВОВ или работников тыла;

— творчество писателей-фронтовиков и поэтов-фронтовиков ВОВ;

— музыкальные произведения, книги, документальные и художественные фильмы, созданные в годы войны или посвященные ей;

— деятельность поисковых отрядов и волонтерских организаций, участие молодежи в мероприятиях по сохранению и увековечению памяти о ВОВ.

Материалы для участия в региональном этапе конкурса следует направлять в Институт регионального развития: frso@mail.ru. В федеральный этап от Пензенской области выйдет одно сочинение, которое наберет максимальный балл. Оно будет размещено в личном кабинете субъекта на сайте конкурса до 31 января.

Победителями станут восемь школьников из числа финалистов, по итогам конкурса будет издан сборник сочинений.

Награждение пройдет в Москве, победителей также пригласят 9 мая 2020 года на Парад на Красной площади, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.


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