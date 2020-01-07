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Пензячка «подарила» телефонным мошенникам четверть миллиона

7 января в 16:26 148 просмотров

39-летняя жительница Пензенской области сообщила в полицию Бессоновского района о краже 230 тысяч рублей телефонными мошенниками.

По словам женщины, ей позвонил незнакомец, который представился сотрудником службы безопасности известного банка и сказал, что со счета карты собеседницы пытаются похитить деньги. Мужчина пояснил, что для сохранности средств нужно установить на телефон определенную программу.

Когда женщина сделала это и ввела в программе свои данные, на ее телефон пришли сообщения о списании 68 тысяч рублей.

Далее незнакомец перезвонил и сказал, что на имя заявительницы оформлен кредит на сумму 153 тыс. рублей, для его аннулирования необходимо установить ту же программу на стационарный компьютер. Женщина пошла на работу к матери и на ее компьютер установила программу, ввела свои данные, после чего со счета дебетовой карты пропали еще 62 тыс. рублей, а с кредитной — 100 тыс.

«Банковская карта — это ключ к вашему банковскому счету! Поэтому никому не сообщайте полные данные вашей карты и свои персональные данные — такие как серия и номер паспорта, ваши полные фамилия, имя и отчество. Ни в коем случае не устанавливайте на свои смартфоны и компьютеры приложения по указанию неизвестных и не сообщайте никому коды и пароли, которые поступают в смс-сообщениях банка и не подлежат передаче посторонним лицам!» — призывают в региональном управлении МВД.


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