Как не попасться на удочку мошенников? Советы от пензенского УМВД

1. Не доверяйте незнакомцам!



Мошенник может представиться кем угодно, особенно если вступает с вами в контакт на расстоянии. Если вы ему поверите, он станет вас пугать (например, скажет, что с вашей карты пытаются похитить деньги или на ваше имя кто-то посторонний взял кредит) или постарается ввести в заблуждение (к примеру, убедит, что вам полагается социальная компенсация или приз).



Что делать? Если вам позвонил незнакомец, спросите у него фамилию, имя и отчество, место работы и должность, контактный телефон. Уточните, по какому вопросу он вас беспокоит. Скажите, чтобы он перезвонил вам через 10 минут. А сами в это время обратитесь к своим родственникам, знакомым или соседям. Расскажите им о том, кто и для чего вам звонил. Посоветуйтесь с ними, как действовать дальше.





2. Не пускайте незнакомцев в дом!



Как только незнакомец (или незнакомка) с дурными намерениями оказался в вашем доме, он получает возможность отвлечь вас и впустить сообщников, которые незаметно для вас похитят деньги и имущество.



Что делать? Если к вам домой пришли незнакомцы, представились сотрудниками социальной, коммунальной или любой другой службы, попросите их через дверь громко и отчетливо назвать свои фамилию, имя и отчество, место работы и должность, а также контактный телефон организации, которую они представляют. Запишите эти данные, позвоните по указанному телефону и уточните, действительно ли такой сотрудник работает в данном учреждении и в связи с выполнением служебных обязанностей должен находиться в вашем доме.

3. Не перечисляйте деньги незнакомцам!



Если вам обещают выдать кредит на условиях, в которых отказывают другие банки, говорят, что вам выпал приз в несколько сотен тысяч рублей или убеждают, что вам полагается компенсация за некачественные препараты — будьте начеку.



Что делать? Помните: если человек выиграет денежный приз в государственную лотерею, то налоги он платит ПОСЛЕ того, как получит выигрыш. Поэтому, если вам обещают выдать компенсацию или выигрыш по какой-нибудь акции, попросите сначала перечислить вам всю сумму. Объясните, что только после этого готовы вернуть все налоги, пошлины и оплатить услуги специалистов, которые якобы вам помогали.



Если вам говорят, что на счет банковской карты перечислили определенную сумму, и просят вернуть ее обратно, скажите, вам следует вначале обратиться в банк (лично в отделение или по телефону «горячей линии», указанному на обороте карты) и уточнить, действительно ли на ваш счет поступила такая сумма. Если этого не произошло, значит, с вами говорят мошенники, и разговор с ними следует прекратить.



4. Не сообщайте посторонним данные банковской карты и цифровые коды из SMS!



Безопасно можно сообщить незнакомому человеку только НОМЕР карты — для перевода денег этого достаточно. Если посторонний человек узнает все данные вашей банковской карты — такие как ее срок действия, код безопасности с обратной стороны, ваши имя и фамилию, — ему останется всего один шаг до того, чтобы обчистить ваш счет до копейки. Последний рубеж защиты — цифровой код из SMS-сообщения.



Что делать? Если незнакомец под любым предлогом запрашивает у вас информацию о данных вашей банковской карты (кроме номера), сразу же прекращайте разговор. Так действуют только мошенники!



5. Не покупайте товар, не потрогав его!



Вам обещают продать товар на выгодных условиях при условии, что вы перечислите 100-процентную предоплату. Или говорят, что товар пришлют наложенным платежом: это когда вы сначала платите за посылку и только потом получаете возможность ее открыть. В этом случае вам или не присылают ничего, или присылают совсем не то, что вы заказали.



Что делать? Избегать сделок с частичной либо полной предоплатой. Выбирайте такие условия, при которых товар сначала можно осмотреть, потрогать и проверить, и только затем платить за него. Это возможно, если пользоваться услугами курьерской доставки.





6. Не верьте просьбам одолжить деньги!



Однажды в социальной сети вы получаете от знакомого пользователя сообщение о том, что у него брат в больнице и нуждается в операции, у него неприятности на работе или еще тысяча причин, по которым автору сообщения срочно нужна значительная сумма, которую он просит у вас в долг. Если вы поверите и перечислите деньги на указанный в сообщении счет банковской карты, обратно вы ничего не получите.



Что делать? Получив сообщение с просьбой одолжить деньги, свяжитесь с его автором любым способом, кроме социальной сети, и сообщите, что его аккаунт взломали. Такие просьбы через интернет пишут только мошенники!



7. Не устанавливайте на свой телефон подозрительные приложения!

Если у вас мобильный телефон с операционной системой «Андроид», вы — в зоне повышенного риска. Во многих приложениях, разработанных для «Андроида», есть уязвимости. Мошенники пользуются этим, чтобы внедрить в приложения вирусы, которые затем позволят им управлять вашим телефоном и через него похищать деньги с вашего банковского счета.



Другая опасность — когда обманщики по телефону представляются сотрудниками банков и предлагают установить приложения, с помощью которых якобы можно предотвратить или блокировать кражу денег с вашего счета. На самом деле результат будет тот же самый — с вашего счёта похитят всё до последнего рубля.



Что делать? Установить на свой мобильный телефон антивирусные программы. Не скачивать приложения из ненадежных источников. Никогда не устанавливать приложения по совету незнакомцев.



Пензенское управление МВД призывает запомнить эти правила и следовать им в любой ситуации. Также при возникновении сомнений всегда можно обратиться за помощью по номерам: 02 (со стационарного телефона) или 102 (с мобильного).



Текст подготовлен пресс-службой УМВД России по Пензенской области