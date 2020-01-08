В с. Верхний Ломов женщина погибла в огне

Сообщение о возгорании в селе Верхний Ломов на улице Старый Посад поступило на пульт дежурного в 11 часов вечера 7 января. На место выехали три спецмашины и девять человек личного состава МЧС.
«Огонь уничтожил кровлю. Выгорело все внутри кирпичного дома, крытого шифером», — рассказали в пресс-службе ведомства.
В результате пожара пострадал 83-летний пенсионер и погибла 56-летняя женщина.
Причину пожара устанавливают специалисты.
Спасатели предупреждают жителей области, что нужно быть внимательными и осторожными при обращении с огнем, соблюдать все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов.
«Берегите свое жилье и жизни от огня», — обратились они к пензенцам.