В с. Верхний Ломов женщина погибла в огне

В Нижнеломовском районе Пензенской области произошел пожар, который унес жизнь человека.

Сообщение о возгорании в селе Верхний Ломов на улице Старый Посад поступило на пульт дежурного в 11 часов вечера 7 января. На место выехали три спецмашины и девять человек личного состава МЧС.

«Огонь уничтожил кровлю. Выгорело все внутри кирпичного дома, крытого шифером», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В результате пожара пострадал 83-летний пенсионер и погибла 56-летняя женщина.

Причину пожара устанавливают специалисты.

Спасатели предупреждают жителей области, что нужно быть внимательными и осторожными при обращении с огнем, соблюдать все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов.

«Берегите свое жилье и жизни от огня», — обратились они к пензенцам.