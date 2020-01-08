Рождественское богослужение в Успенском соборе Пензы
Белозерцев: В целом, регион с поставленными на 2019 год задачами справился
Новое в системе финансов: какие изменения ждут пензенцев в 2020 году
Отзыв на детектив Ю. Несбе «Нож»
Наши новости
Кузнецкие следователи проводят проверку по факту гибели мужчины в машине
В Кузнецке мужчина сгорел в собственной машине
По факту гибели в Соболевке трех человек возбудили уголовное дело
В Каменском районе в пожаре погибли три человека
Пензенец получил на работе травму глаза во время плавки металла
В Бессоновке ночью загорелся дом
В Пензе утром вспыхнула иномарка
В Надеждино у мужчины загорелась постель
В пензенском СКР назвали возможную причину пожара, в котором погиб мужчина
В Пензенской области за сутки два человека погибли в пожарах

В с. Верхний Ломов женщина погибла в огне

8 января в 09:13 266 просмотров

В Нижнеломовском районе Пензенской области произошел пожар, который унес жизнь человека.

Сообщение о возгорании в селе Верхний Ломов на улице Старый Посад поступило на пульт дежурного в 11 часов вечера 7 января. На место выехали три спецмашины и девять человек личного состава МЧС.

«Огонь уничтожил кровлю. Выгорело все внутри кирпичного дома, крытого шифером», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В результате пожара пострадал 83-летний пенсионер и погибла 56-летняя женщина.

Причину пожара устанавливают специалисты.

Спасатели предупреждают жителей области, что нужно быть внимательными и осторожными при обращении с огнем, соблюдать все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов.

«Берегите свое жилье и жизни от огня», — обратились они к пензенцам.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой регионального управления МЧС

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...