В Пензу съедутся представители законодательной власти ПФО

Пензенская область станет площадкой для проведения очередного заседания ассоциации законодательных органов государственной власти ПФО. Мероприятие пройдет в третьем квартале 2020 года.

Об этом сообщил координатор ассоциации, председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин.

Планируется, что парламентарии рассмотрят вопросы развития и модернизации агропромышленного комплекса как основы продовольственной безопасности регионов ПФО на примере Пензенской области. Кроме того, речь пойдет о реализуемых мерах по совершенствованию регионального законодательства в сфере лесного хозяйства, сообщили в пресс-службе ЗакСобра.

Ожидается, что в заседании примут участие полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров, губернатор Иван Белозерцев, депутаты Государственной Думы, сенаторы Совета Федерации, спикеры региональных парламентов.

«В течение года с коллегами планируем обсудить широкий спектр тем, которые актуальны для регионов Поволжья. Так, в Ульяновске будут затронуты аспекты развития системы государственной бесплатной юридической помощи и правового просвещения, а также совершенствование нормативно-правового регулирования стратегического планирования на уровне муниципальных образований», — рассказал Валерий Лидин.

Напомним, что ассоциация законодателей Поволжья создана в 2001 году и сегодня является площадкой для выработки согласованной позиции

территорий, входящих в ее состав, по различным аспектам региональной политики на федеральном уровне.