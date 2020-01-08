«Наследники победителей». Пензенские поисковики подвели первые итоги

В ходе реализации проекта было исследовано 18 мест гибели и мест захоронений летного состава, погибшего на территории 12 муниципалитетов Пензенской области в годы Великой Отечественной войны. Благодаря работе поисковиков было обнаружено три неучтенных захоронения летного состава на территории региона, установлены имена летчиков.

Кроме того, удалось найти уникальные материалы, касающиеся обстоятельств авиакатастроф, которые произошли на территории региона в годы войны. Установлены данные на 49 погибших.

К 75-летию Победы поисковики установят мемориальные знаки в местах падения самолетов, а также памятники летчикам, чьи имена установлены в ходе проекта и обновят уже имеющиеся знаки.

Проект реализуется с использованием средств государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента страны, сообщили в пресс-центре облправительства.