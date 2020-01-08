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В Кузнецке не поделили дорогу иномарки, есть пострадавший

8 января в 10:39 232 просмотра

В городе Кузнецке Пензенской области произошла авария.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, Hyundai Creta под управлением 50-летней женщины и Toyota Aygo, за рулем которой сидел 36-летний мужчина, столкнулись 7 января в 16:35. Это произошло напротив дома № 265 на улице Ленина.

В результате ДТП водитель второй иномарки получил травмы, его госпитализировали. По факту аварии проводится проверка.

Сотрудники Госавтоинспекции просят пензенцев быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Кроме того, они напоминают водителям о том, что не нужно совершать резких маневров, чтобы избежать заносов.


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