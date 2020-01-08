Под Пензой на трассе сбили женщину

В границах Бессоновского района Пензенской области произошло ДТП с участием пешехода.

Авария случилась 7 января в 23:15 на 617 километре трассы М-5 «Урал».

«Водитель автомобиля ВАЗ-21218, мужчина 1956 года рождения, допустил наезд на женщину», — сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Пешехода с травмами доставили в больницу. Сразу ее личность установить не удалось. Позже выяснилось, что женщине — 39 лет.

По факту аварии проводится проверка.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей соблюдать правила дорожного движения. Кроме того, водителям рекомендуют не делать резких маневров, чтобы избежать заносов.