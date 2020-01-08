Водитель после ДТП прятался в доме отца под Пензой

В Пензе завершили расследование уголовного дела по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором велосипедист получил серьезные травмы.

В половине десятого вечера 18 мая 2019 года на пензенском участке трассы М-5 «Урал» ВАЗ-2115 сбил 18-летнего велосипедиста, которые ехал по правому краю проезжей части. За рулем авто был 35-летний мужчина, он направлялся в сторону Самары. После случившегося он скрылся с места аварии.

«В результате ДТП юноша получил травмы, которые расцениваются как тяжкий вред здоровью», — сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Очевидцы запомнили данные машины, сбившей велосипедиста, и позвонили в полицию. Благодаря этому злоумышленника удалось установить по горячим следам. Мужчина прятался в доме отца в Бессоновском районе.

Уголовное дело в отношении водителя направили в суд для рассмотрения.