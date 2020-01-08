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За полгода школа Нижнего Ломова сдала более 13 тонн вторсырья

8 января в 12:52 30 просмотров

В Пензенской области подвели итоги осеннего этапа межрегионального эколого-просветительского проекта «ВторБум» (0+).

В проекте приняли участие 43 учреждения области. С июня по декабрь они собрали более 57 тонн вторсырья. Из них — 56 т макулатуры и 1400 килограммов пэт-бутылок.

Больше всего вторсырья во втором полугодии собрала нижнеломовская школа № 2 — 13400 кг. Также в числе победителей — школа и сад села Засечное, лицей № 73 из Пензы, детсады областного центра № 99 и 19. Их награждение пройдет в январе.

Об этом сообщили в министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Подробности о проекте читайте на сайте (0+).


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