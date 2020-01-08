Пензенцев просят поддержать свой город

Началось ежегодное голосование (0+)за выбор самого привлекательного и узнаваемого города России. Пенза уже попала в топ-10.

По данным на 8 января, Пенза входит в десятку рейтинга, набрав более 750 голосов.

«Из всех крупных административных центров России предстоит выбрать город, обладающий неповторимым историческим и культурным наследием, и достойный стать национальным символом. На проекте представлено множество интересных сведений об истории и культуре городов, собраны уникальные фотографии и описания самых известных достопримечательностей и памятников русской архитектуры», — сообщают организаторы.

В 2019 году Пенза заняла шестую строчку рейтинга, за нее отдали голоса 101674 раз. На первом месте расположились Чебоксары (269449), на втором — Нальчик (269449), на третьем — Курск (164051).

Итоги нового голосования будут известны 30 декабря 2020 года. Поддержать город можно здесь.