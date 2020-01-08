Полицейские проверили ночные клубы Пензы

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков провели профилактический рейд по ночным клубам и развлекательным заведениям Пензы.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, всего было проверено восемь заведений. С представителями администраций полицейские провели беседы и напомнили, что нужно делать при обнаружении фактов продажи наркотиков или появлении людей, находящихся в наркотическом опьянении.

«Кроме того, охранникам объяснили, по каким параметрам можно определить человека, который находится под воздействием наркотических и психотропных веществ», — отметили в пресс-службе.

Полицейские напоминают, что любой гражданин может сообщить о фактах распространения, изготовления, употребления запрещенных веществ, содержания наркопритонов по круглосуточному телефону «горячей линии» управления МВД по Пензенской области: 8-(8412)-59−10−10.