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Полицейские проверили ночные клубы Пензы

8 января в 14:04 368 просмотров

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков провели профилактический рейд по ночным клубам и развлекательным заведениям Пензы.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, всего было проверено восемь заведений. С представителями администраций полицейские провели беседы и напомнили, что нужно делать при обнаружении фактов продажи наркотиков или появлении людей, находящихся в наркотическом опьянении.

«Кроме того, охранникам объяснили, по каким параметрам можно определить человека, который находится под воздействием наркотических и психотропных веществ», — отметили в пресс-службе.

Полицейские напоминают, что любой гражданин может сообщить о фактах распространения, изготовления, употребления запрещенных веществ, содержания наркопритонов по круглосуточному телефону «горячей линии» управления МВД по Пензенской области: 8-(8412)-59−10−10.

Фотография: https://58.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/19265802/

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