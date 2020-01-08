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В Пензе возбудили дело после смерти рабочего в шахте лифта

8 января в 14:51 240 просмотров

В Пензе возбудили уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Установлено, что 6 января работники занимались пуско-наладочными работами и монтажом лифтов в строящемся доме по 3-му проезду Рахманинова. Один из мужчин во время сварки упал в шахту, он получил травмы несовместимые с жизнью. Мужчине было 26 лет.

«В настоящее время проводится комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств гибели мужчины и людей, ответственных за соблюдение требований охраны труда», — сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фотография: https://penza.sledcom.ru/news/item/1427061/

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