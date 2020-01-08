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«Это суперпраздник»: Гости Спутника — о параде Дедов Морозов (видео)

8 января в 15:21 144 просмотра

Новогодние каникулы в Спутнике продолжаются. Здесь каждый день — это праздник для детей и взрослых.

Не стало исключением и 6 января. В этот день на набережной прошел парад Дедов Морозов. Гостей ждали настоящие гулянья с русскими народными и новогодними песнями, танцами, конкурсами, хороводами и вкуснейшей кашей из полевой кухни.

«Это суперпраздник, супергулянья! Всех с Рождеством! Мира, добра, любви, исполнения всех желаний в рождественскую ночь!» — обратилась к пензенцам Оксана Громкова.

Особую радость детей вызвали ездовые собаки. Веселые хаски катали детей по набережной и охотно общались с гостями праздника.

Когда стемнело, на набережной стало по-настоящему жарко. Пензенский коллектив устроил для зрителей новогоднее огненное шоу. Ну а самым ярким событием вечера стал праздничный салют.

«Дорогие жители Спутника, поздравляем вас с Новым годом! Желаем много-много счастья, огромнейшей удачи и самых ярких событий!» — сказали Новогодний Олень и Снеговик, которые принимали самое активное участие в празднике.

Фотография: фото предоставлено компанией Термодом

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