Не стало исключением и 6 января. В этот день на набережной прошел парад Дедов Морозов. Гостей ждали настоящие гулянья с русскими народными и новогодними песнями, танцами, конкурсами, хороводами и вкуснейшей кашей из полевой кухни.



«Это суперпраздник, супергулянья! Всех с Рождеством! Мира, добра, любви, исполнения всех желаний в рождественскую ночь!» — обратилась к пензенцам Оксана Громкова.



Особую радость детей вызвали ездовые собаки. Веселые хаски катали детей по набережной и охотно общались с гостями праздника.



Когда стемнело, на набережной стало по-настоящему жарко. Пензенский коллектив устроил для зрителей новогоднее огненное шоу. Ну а самым ярким событием вечера стал праздничный салют.



«Дорогие жители Спутника, поздравляем вас с Новым годом! Желаем много-много счастья, огромнейшей удачи и самых ярких событий!» — сказали Новогодний Олень и Снеговик, которые принимали самое активное участие в празднике.