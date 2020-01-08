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Для пензенцев на «Спасских вечерах» устроят катания на лошадях и собаках

8 января в 15:49 186 просмотров

11 января на Соборной площади в Пензе пройдет фестиваль православной культуры «Спасские вечера. Рождественские встречи» (0+).

Участники «Спасских вечеров» смогут окунуться в атмосферу празднования Рождества Христова дореволюционной Пензы
Пензенцев ждут культурно-историческая реконструкция рождественских гуляний XIX века, традиционная ярмарка с монастырской выпечкой и рождественскими напитками, изделиями народных умельцев, пройдут выступления коллективов воскресных школ.

Кроме того, на Соборной площади будут организованы традиционные зимние игры, катание на лошадях и собаках. В рамках фестиваля состоится презентация экскурсионного маршрута «Дорога к храму», сообщили организаторы.

Мероприятие пройдет с 14:00 до 16:00.


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