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Следователи опубликовали фото с места смертельного пожара в Верхнем Ломове

8 января в 16:00 230 просмотров

В Пензенской области проводится доследственная проверка по факту смерти женщины при пожаре.

По данным следствия, пожар произошел около 11 часов вечера 7 января в селе Верхний Ломов. На улице Старый Посад загорелся жилой дом.

«Возгорание обнаружили родственники, проживающие во второй половине дома. После ликвидации пожара в комнате обнаружили тело женщины 1962 года рождения. При первоначальном осмотре на погибшей каких-либо телесных повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза», — сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Мужчина 1936 года рождения смог спастись — он вышел из горящего строения. Однако пенсионер получил ожоги, его госпитализировали.

По предварительным данным, очаг возгорания был на кухне. Точную причину установят после проверки.

Фотография: https://penza.sledcom.ru/news/item/1427066/

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