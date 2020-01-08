В Пензе представители власти поздравили старейшего члена ЕР

В гости к ветерану пришли с поздравлениями председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин, глава администрации Первомайского района Лидия Белякова, депутат регионального парламента Ольга Чистякова, депутат Гордумы Борис Панин и руководитель исполнительного комитета ЕР Юрий Дворянинов.

Валерий Лидин поблагодарил пензенца за неоценимый вклад в Победу, в развитие города, за честный труд и замечательный пример подрастающему поколению.

«Вы проявили героизм, отвагу и мужество, сражаясь за нашу Родину. Вы продолжаете вести активный образ жизни, вносите огромный вклад в воспитание подрастающего поколения. Благодаря вам у нашей молодежи есть возможность из первых уст услышать истории о том, как ковалась Великая Победа в годы Великой Отечественной войны. Мы гордимся своими старшими товарищами по партии, рады общению с вами и благодарим за ваши добрые дела», — сказал он.

Спикер регионального парламента вручил ветерану благодарственное письмо и подарки от регионального отделения партии.