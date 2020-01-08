Жительница Неверкино стала жертвой кражи в гостях

Женщина отправилась в гости в соседний дом. Все происходило в Неверкино. Сельчанка положила на видном месте телефон и не обращала на него внимания. Через какое-то время она обнаружила, что со счета ее карты исчезло 20 тысяч рублей. Оказалось, что некто воспользовался приложением на мобильном, чтобы украсть деньги, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Полицейские выяснили, что к содеянному причастна 24-летняя соседка женщины. Она призналась во всем. Ранее девушка уже была судима.

По факту кражи проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

«Банковская карта — это ключ к вашему счету! Храните свои карты бережно, чтобы исключить возможность их случайной потери. Не оставляйте телефон, к которому подключена услуга удаленного доступа к банковскому счету, без присмотра», — посоветовали пензенцам сотрудники полиции.