Гришаев рассказал о планах по реализации нацпроекта БКАД в 2020 году (видео)

Работа над капиталоемкими объектами в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом страны, которую начали в 2019-м, продолжится. Об этом в студии программы «События» (16+) рассказал министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев.

На продолжение реконструкции стратегических объектов выделены средства. В числе таких участков — Бригадирский мост, проезжая часть на улице Зеленодольской, которая обеспечивает выход на федеральную трассу, улица Алая, которая ведет на дорогу до Шемышейки и разгружает транспортные потоки, и, конечно, Бакунинский мост. Планы реконструкции улично-дорожной сети уже есть, предварительные договоренности достигнуты.

«Работу над некоторыми объектами планируем начать до 2024 года. Например, дорогу в обход Бессоновки, дорогу-дублер в Пензе, транспортную развязку на М5, выход с дальнего Арбеков. Запланированы и реконструкции в областном центре, примерно такая же протяженность будет, — чуть более 100 километров», — рассказал Александр Гришаев, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.