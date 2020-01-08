Рождественское богослужение в Успенском соборе Пензы
Белозерцев: В целом, регион с поставленными на 2019 год задачами справился
Новое в системе финансов: какие изменения ждут пензенцев в 2020 году
Отзыв на детектив Ю. Несбе «Нож»
Наши новости
Гришаев рассказал о планах по реализации нацпроекта БКАД в 2020 году
В Пензе представители власти поздравили старейшего члена ЕР
«Это суперпраздник»: Гости Спутника — о параде Дедов Морозов
Полицейские проверили ночные клубы Пензы
Пензенцев просят поддержать свой город
За полгода школа Нижнего Ломова сдала более 13 тонн вторсырья
«Наследники победителей». Пензенские поисковики подвели первые итоги
Пензенские школы призывают поддержать всероссийский экомарафон
В Пензе поздравили ветеранов труда, отметивших 90 и 100 лет
Пензенец в Рождество выиграл 123 млн рублей в гослотерее

Пензенские биологи нашли новый источник омега-3 (видео)

8 января в 20:31 144 просмотра

Источник жирных кислот, который используют как стимулятор иммунитета животных и ростовых процессов растений и одновременно в качестве сырья для биодизеля. Малоизвестные свойства грибов изучают сотрудники одного из пензенских университетов.

Пензенские биологи нашли новый источник омега-3 или витамина D. Он вполне может стать альтернативой льняному маслу, маслу зародышей пшеницы и рыбьему жиру. Источник полиненасыщенных жирных кислот, которые так важны для здоровья организма, нашли в грибах. Одно из их главных преимуществ — доступность и всесезонность.

«Одним из таких грибов является мортиерелла. Он есть в коллекции нашей кафедры, мы с ним работаем уже на протяжении многих лет. Была разработана технология его выращивания и получения из него метаболитов, которые мы обозначаем как полиненасыщенные жирные кислоты», — рассказал доцент кафедры «Биология, биологические технологии и ветеринарно-санитарная экспертиза» ПГАУ Дмитрий Ильин.

Основной потребитель омега-3, полученной из мортиереллы, — сельскохозяйственные предприятия. Витамин благотворно влияет на иммунитет животных, а у растений ускоряет обмен веществ, оптимизирует фотосинтез, рост наземной массы и корней, стимулирует формирование плодов и цветков.

Для изучения новых свойств грибов в пензенском университете создано целое направление. Например, ганодерма лакированная или попросту трутовик известен всем как паразит для деревьев и санитар для леса. Он образуется на древесине и постепенно разрушает ее. Есть у него и лекарственное применение. Например, в Китае уже более 2000 лет его применяют для поднятия иммунитета, лечения онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний. В лаборатории университета выращивают несколько видов ганодермы лакированной.

«Изучаем особенности выращивания этого вида, то есть, какие элементы он предпочитает в питательной среде, как можно сделать так, чтобы он быстрее рос: добавляем микроэлементы и витамины. Изучаем возможность интенсификации мицелия в искусственных питательных средах», — сказала доцент кафедры «Биология, биологические технологии и ветеринарно-санитарная экспертиза» ПГАУ Светлана Сашенкова.

В лаборатории университета провели анализ трутовика методом разделения и изучения смесей веществ в нем и их физико-химических свойств. Такой хроматографический анализ выявил преобладание в смеси олеиновой и линолевой кислот. Состав схож с жирнокислотным составом большинства растительных масел, которые используют для получения биотоплива. Это значит, что в перспективе трутовик можно будет использоваться в качестве сырья для биодизеля, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...