Пензенские биологи нашли новый источник омега-3 (видео)

Источник жирных кислот, который используют как стимулятор иммунитета животных и ростовых процессов растений и одновременно в качестве сырья для биодизеля. Малоизвестные свойства грибов изучают сотрудники одного из пензенских университетов.

Пензенские биологи нашли новый источник омега-3 или витамина D. Он вполне может стать альтернативой льняному маслу, маслу зародышей пшеницы и рыбьему жиру. Источник полиненасыщенных жирных кислот, которые так важны для здоровья организма, нашли в грибах. Одно из их главных преимуществ — доступность и всесезонность.

«Одним из таких грибов является мортиерелла. Он есть в коллекции нашей кафедры, мы с ним работаем уже на протяжении многих лет. Была разработана технология его выращивания и получения из него метаболитов, которые мы обозначаем как полиненасыщенные жирные кислоты», — рассказал доцент кафедры «Биология, биологические технологии и ветеринарно-санитарная экспертиза» ПГАУ Дмитрий Ильин.

Основной потребитель омега-3, полученной из мортиереллы, — сельскохозяйственные предприятия. Витамин благотворно влияет на иммунитет животных, а у растений ускоряет обмен веществ, оптимизирует фотосинтез, рост наземной массы и корней, стимулирует формирование плодов и цветков.

Для изучения новых свойств грибов в пензенском университете создано целое направление. Например, ганодерма лакированная или попросту трутовик известен всем как паразит для деревьев и санитар для леса. Он образуется на древесине и постепенно разрушает ее. Есть у него и лекарственное применение. Например, в Китае уже более 2000 лет его применяют для поднятия иммунитета, лечения онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний. В лаборатории университета выращивают несколько видов ганодермы лакированной.

«Изучаем особенности выращивания этого вида, то есть, какие элементы он предпочитает в питательной среде, как можно сделать так, чтобы он быстрее рос: добавляем микроэлементы и витамины. Изучаем возможность интенсификации мицелия в искусственных питательных средах», — сказала доцент кафедры «Биология, биологические технологии и ветеринарно-санитарная экспертиза» ПГАУ Светлана Сашенкова.

В лаборатории университета провели анализ трутовика методом разделения и изучения смесей веществ в нем и их физико-химических свойств. Такой хроматографический анализ выявил преобладание в смеси олеиновой и линолевой кислот. Состав схож с жирнокислотным составом большинства растительных масел, которые используют для получения биотоплива. Это значит, что в перспективе трутовик можно будет использоваться в качестве сырья для биодизеля, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.