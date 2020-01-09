В Пензе волонтеры движения «Том Сойер Фест» поделились планами на 2020 год (видео)

Волонтеры проекта «Том Сойер Фест» (0+) посвятят 2020 год восстановлению исторической городской среды. Напомним, это движение — единственное в России при поддержке ЮНЕСКО и сейчас к нему присоединились почти 50 населенных пунктов. Пенза не отстает, реконструкция первого объекта началась прошлым летом, весной дом ждет заключительный этап ремонта, а после этого волонтеры приступят к следующему.

Дом со 150-летней историей, расположенный по улице Красная, стал первым, к внешнему виду которого приложили свою руку пензенские активисты движения «Том Сойер Фест». Это здание было выбрано не случайно. Дом не входит в перечень объектов культурного наследия регионального значения, а его хозяйка всеми силами желала сохранить историческую красоту.

«Здесь были покосившиеся сени, поэтому сделали новый фундамент под сенями, выпрямляли железную лестницу, также полностью зашкурили деревянный фасад, местами сделали новую резьбу, полностью заменили крыльцо, но по старым размерам, то есть сохранили исторический вид», — сказала координатор движения «Том Сойер Фест» в Пензе Анна Морозова.

Изначально ремонт сеней планировали поручить бригаде профессиональных мастеров, но по финансовым причинам от их услуг пришлось отказаться. В итоге большинство работ, в том числе обустройство фундамента, выполнили координаторы совместно с волонтерами. Что касается последних, то среди них были и новички в строительном деле.

«Здорово, когда в городе появляется такой простой и понятный способ помочь исторической среде, то есть можно не на словах, а на деле показать свою любовь к городу», — отметила волонтер движения «Том Сойер Фест» в Пензе Наталья Дьячкова.

Дом на улице Красной, 12 — первый отремонтированный объект. И то, пока не до конца. Завершающий этап работ пройдет весной. После будет выбрано новое здание. Для этого координаторы движения проведут конкурс. Чтобы принять участие жителям города, чьи дома расположены в многолюдном месте, нужно лишь связаться с организаторами проекта.

«Главный критерий выбора — чтобы жители принимали участие в работах, чтобы дом подлежал восстановлению, и граждане хотели и дальше жить в этих зданиях, заботиться о них», — сказал координатор движения Михаил Кириков.

Стать волонтером, партнером или спонсором фестиваля может каждый. К сотрудничеству приглашаю и коммерческие компании, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.