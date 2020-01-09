Спасатели призывают пензенских рыбаков быть предельно внимательными (видео)

Морозная погода продлится на территории Пензенской области недолго. По прогнозам синоптиков, уже к выходным столбики термометров вновь приблизятся к нулевым отметкам. Спасатели призывают любителей зимней рыбалки быть предельно внимательными. Неокрепший лед таится в себе много опасностей.

Для любителей зимней рыбалки наступила долгожданная пора. Уже несколько дней на территории области держится легкий морозец. Однако лед на водоемах по-прежнему ненадежен. О потенциальной угрозе пензенцев спасатели предупреждают в ходе рейдов.

Чтобы зимняя рыбалка не закончилась трагедией, специалисты рекомендуют соблюдать основные правила: не выходить на лед в темное время суток, не бурить рядом несколько лунок. Следует учитывать, что, водоёмы замерзают неравномерно.

«Толщина льда, конечно, зависит от водоема. Если проточная река, где идет движение воды, там он тоньше, где-то он есть, но не везде одинаковый, что говорит об его небезопасности. В Суре не произошло становление льда», — рассказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Пензенской области Сергей Петрунин.

Особую опасность на водоемах представляют и так называемые майны — небольшие проруби, оставленные рыбаками. Пензенец Михаил Степанов однажды чуть было не погиб, попав ногой в такую ловушку.

«Дело было на Суре, давно, в начале 80-х. Товарищ подбежал и вытащил меня. Была большая майна, прорубь, а я не заметил ее и оступился. Она сверху затянута была и снежком припорошена, а лед был толстый», — рассказал он.

Вместе с рыбаками лед уже поспешили разделить любители катания на лыжах, и те, кто привык сокращать путь через замерзший водоем. Судя по следам, там катаются и на квадроциклах, есть и любители зимнего купания.

В ближайшее время синоптики не обещают крепких морозов, поэтому лед еще может оказаться хрупким. Сотрудники МЧС напоминают: каким бы заманчивым ни был улов или прогулка по водоему, нет ничего ценнее человеческой жизни, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.