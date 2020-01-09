Рождественское богослужение в Успенском соборе Пензы
Белозерцев: В целом, регион с поставленными на 2019 год задачами справился
Новое в системе финансов: какие изменения ждут пензенцев в 2020 году
Отзыв на детектив Ю. Несбе «Нож»
Наши новости
Спасатели призывают пензенских рыбаков быть предельно внимательными
В Пензе волонтеры движения «Том Сойер Фест» поделились планами на 2020 год
Пензенские биологи нашли новый источник омега-3
Гришаев рассказал о планах по реализации нацпроекта БКАД в 2020 году
В Пензе представители власти поздравили старейшего члена ЕР
«Это суперпраздник»: Гости Спутника — о параде Дедов Морозов
Полицейские проверили ночные клубы Пензы
Пензенцев просят поддержать свой город
За полгода школа Нижнего Ломова сдала более 13 тонн вторсырья
«Наследники победителей». Пензенские поисковики подвели первые итоги

Болеющая раком малышка из Заречного вернулась домой (видео)

8 января в 23:27 168 просмотров

Пожалуй, самыми долгожданными прошедшие праздники стали для семьи маленькой Евы Блощененко из города Заречный Пензенской области. В 2019-м годовалая малышка перенесла несколько десятков наркозов, курсов химиотерапии и две операции по удалению раковой опухоли. Деньги на лечение и обследование в Германии собирали всем миром. Тысячи людей приняли участие в ее судьбе. И вот спустя семь месяцев больничной жизни прямо перед Новым годом случилось чудо, врачи отпустили маленькую Еву домой.

Как правильно играть в доктора Еве показывать не надо. Ставить уколы и измерять температуру она научилась в больницах, которые маленькой девочке из Заречного заменили родной дом. В апреле у малышки обнаружили рак. Под присмотром врачей она провела семь месяцев. Сначала Еву лечили в Москве, а затем отправили на обследование в Германию. Когда немецкие специалисты приняли решение отпустить малышку домой, родители не сразу в это поверили.

«Они в принципе не оперируют детей с такими диагнозами. Оставляют их на наблюдении до двух лет, поскольку в их практике очень большой процент, что опухоль, если ее не трогать, уходит сама», — рассказал Никита Блощененко.

Сейчас новообразование расположено неудобно и удалить его полностью не получится. До двух лет Еве каждый месяц придется делать УЗИ и отправлять результаты за границу. Если у специалистов возникнут какие-то сомнения, ее тут же пригласят на операцию. Благодаря неравнодушным людям удалось довольно быстро собрать нужную сумму на лечение.

«Когда начался сбор, стало немного легче от того, что люди писали, поддерживали и как муж сказал, что мы не можем теперь сдаться. Нам не дадут руки опустить», — сказала Анастасия Блощененко.

Из заявленных на лечение 20 миллионов рублей за несколько месяцев собрали более 15. История маленькой девочки из Заречного быстро разлетелась по интернету, участие в ее судьбе приняли люди шоу-бизнеса, деятели искусств, популярные блогеры.

Сейчас большая часть средств находится на сберегательном счете семьи Блощененко. Пока деньги потратили только на обследование в немецкой клинике. Оставшиеся средства будут лежать там до тех пор, пока не понадобится операция. А если получится обойтись без нее, родители Евы готовы отдать их тем, кому они будут нужны.

«Мы надеемся, что деньги нам уже не понадобятся, и мы обязательно поможем нуждающимся детишкам», — заключила Анастасия Блощененко.

Сейчас Ева дома. В кругу близких людей она встретила праздники и пока ее жизни ничего не угрожает. Это уже большое чудо, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...