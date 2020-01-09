Болеющая раком малышка из Заречного вернулась домой (видео)

Пожалуй, самыми долгожданными прошедшие праздники стали для семьи маленькой Евы Блощененко из города Заречный Пензенской области. В 2019-м годовалая малышка перенесла несколько десятков наркозов, курсов химиотерапии и две операции по удалению раковой опухоли. Деньги на лечение и обследование в Германии собирали всем миром. Тысячи людей приняли участие в ее судьбе. И вот спустя семь месяцев больничной жизни прямо перед Новым годом случилось чудо, врачи отпустили маленькую Еву домой.

Как правильно играть в доктора Еве показывать не надо. Ставить уколы и измерять температуру она научилась в больницах, которые маленькой девочке из Заречного заменили родной дом. В апреле у малышки обнаружили рак. Под присмотром врачей она провела семь месяцев. Сначала Еву лечили в Москве, а затем отправили на обследование в Германию. Когда немецкие специалисты приняли решение отпустить малышку домой, родители не сразу в это поверили.

«Они в принципе не оперируют детей с такими диагнозами. Оставляют их на наблюдении до двух лет, поскольку в их практике очень большой процент, что опухоль, если ее не трогать, уходит сама», — рассказал Никита Блощененко.

Сейчас новообразование расположено неудобно и удалить его полностью не получится. До двух лет Еве каждый месяц придется делать УЗИ и отправлять результаты за границу. Если у специалистов возникнут какие-то сомнения, ее тут же пригласят на операцию. Благодаря неравнодушным людям удалось довольно быстро собрать нужную сумму на лечение.

«Когда начался сбор, стало немного легче от того, что люди писали, поддерживали и как муж сказал, что мы не можем теперь сдаться. Нам не дадут руки опустить», — сказала Анастасия Блощененко.

Из заявленных на лечение 20 миллионов рублей за несколько месяцев собрали более 15. История маленькой девочки из Заречного быстро разлетелась по интернету, участие в ее судьбе приняли люди шоу-бизнеса, деятели искусств, популярные блогеры.

Сейчас большая часть средств находится на сберегательном счете семьи Блощененко. Пока деньги потратили только на обследование в немецкой клинике. Оставшиеся средства будут лежать там до тех пор, пока не понадобится операция. А если получится обойтись без нее, родители Евы готовы отдать их тем, кому они будут нужны.

«Мы надеемся, что деньги нам уже не понадобятся, и мы обязательно поможем нуждающимся детишкам», — заключила Анастасия Блощененко.

Сейчас Ева дома. В кругу близких людей она встретила праздники и пока ее жизни ничего не угрожает. Это уже большое чудо, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.