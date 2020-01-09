Пензенские исследователи рассказали губернатору о планах на 2020 год

Экспедиции по региону и за пределы страны, исследование природы и изучение традиций народов Средней Азии. На заседании попечительского совета Русского географического общества обсудили, что ждет представителей пензенского отделения в 2020 году.

Исследование воды и почвы, экспедиции в разные уголки области, проверки состояния природы, ликвидация стихийных свалок. В 2020 году активистов движения «Зеленая волна» ждет масштабная экологическая работа. Это один из главных проектов, который уже более пяти лет реализует Пензенское областное отделение Русского географического общества.

«Мы как и прежде активно участвуем во всех значимых общественных акциях, проводимых в регионе, которые направлены на защиту окружающей среды и сохранение историко-культурного наследия. За период 2019 года областным отделением РГО проведены различные конкурсы детских рисунков и творчества, фестивали, фотовыставки, экологические рейды и пресс-туры», — рассказал председатель Пензенского областного отделения Русского географического общества Игорь Пантюшов.

О планах на 2020 год представители регионального отделения РГО рассказали губернатору Ивану Белозерцеву. Так, в 2020-м Русское географическое общество будет отмечать свой 175-летний юбилей и 200-летие открытия русскими моряками Антарктиды. Этим датам в регионе планируют посвятить праздничные мероприятия и конкурсы. Как отметил глава региона, самое важное, что деятельность Русского географического общества помогает менять отношение людей к окружающей среде.

«Объединение является активной площадкой для развития диалога между органами исполнительной власти, представителями бизнеса, науки и общественности. Профильные комиссии, клубы, экспедиционные центры, ученый совет, музей русских экспедиций РГО, экологическое движение — работа в рамках этих формирований дает свои положительные результаты», — отметил Иван Белозерцев.

Общественники получили благодарности губернатора. Активная деятельность пензенского отделения начнется с приходом весны. Впереди у волонтеров — десятки экспедиций по районам области, новые исследования водоемов, лесных и лесопарковых зон, а также проведение новых выставок, конкурсов и фестивалей. Продолжится также реализация проекта «Современный этномир» (0+), цель которого — изучить традиции и быт русскоговорящих народов. В 2020 году исследователи должны отправиться в Армению и Азербайджан, сообщает телеканал «Экспресс».