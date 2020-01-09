В Пензе сбившему велосипедиста водителю предъявили обвинение (видео)

До четырех лет лишения свободы грозит 35-летнему водителю, который в мае 2019 года сбил велосипедиста и скрылся с места происшествия. Авария произошла на трассе М5 «Урал» неподалеку от арбековского поста ГАИ в Пензе. В результате наезда молодой человек получил тяжкие телесные повреждения. Расследование уголовного дела завершено. Отыскать виновника ДТП помогли очевидцы.

В идеальных для автомобилиста условиях аварию спровоцировала банальная невнимательность. Водитель «Лады» не заметил велосипедиста, который двигался по краю проезжей части в попутном направлении. Резкий удар сзади. Потерпевший получил телесные повреждения, которые расцениваются как тяжкий вред здоровью.

«Данное ДТП произошло на участке дороги, где имелось искусственное освещение проезжей части, поэтому видимость направления движения водителя была не ограничена, велосипедист находился в поле его зрения», — сказал следователь отдела по расследованию ДТП СУ УМВД России по Пензенской области Алексей Гудков.

Совершив наезд водитель не остановился и скрылся с места происшествия. Отыскать злоумышленника по горячим следам помогли очевидцы аварии. Они позвонили в полицию и сообщили данные автомобиля, в том числе — регистрационный номер. Автовладельца задержали в Бессоновском районе. Мужчина прятался в доме своего отца.

По итогам расследования уголовного дела водителю автомобиля «ВАЗ-2115» предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения. Санкция статьи Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет с лишением права управления транспортным средством на срок до трех лет. Материалы уголовного дела направлены в суд, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.