Пензенцы рассказали, как отдыхали в праздничные дни (видео)

Отгремели последние новогодние залпы, в небе над Пензой взорвались последние фейерверки. Съемочная группа телеканала «Экспресс» узнала, как горожане провели первые новогодние дни и как отдыхали.

Скатиться с ледяной горки — одно из любимых занятий детей в новогодние каникулы. Именно поэтому на площади Ленина непрерывно раздавался детский смех. Вместе с детворой отдыхали и взрослые. Правда, они не забывали и о домашних делах.

«Сходил в магазин, купил шестеренку на электромясорубку, потом с внуком сюда пришли. Мало снега и мороза, хотелось бы, чтобы хотя бы минус пять было», — сказал житель Пензы Вячеслав Анисимов.

Прокатиться было можно и просто по улице Московской — верхом на лошади. К услугам отдыхающих было сразу несколько животных.

Отдельным развлечением пензенцев можно назвать фотографию. Сфотографироваться на фоне большого арт-объекта, символизирующего 2020 год, в центре Пензы до сих пор много желающих. Интересный кадр можно поймать и в неожиданных местах. Например, на Олимпийской аллее. Кстати, там особенно многолюдно. Дети играют на детской площадке, родители с грудничками в колясках гуляют по пешеходной зоне, но основная часть, конечно, приходит туда, чтобы встать на лыжи.

«1 января уже здесь был. В основном, один катаюсь, но стараюсь и внука с собой брать», — рассказал житель Пензы Александр Ечевский.

Прогулки на свежем воздухе, конечно, продолжатся и после праздников. Просто, скорее всего, большая часть людей будет отдыхать вечером, после работы, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.