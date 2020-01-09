Пензенцы рассказали, как отдыхали в праздничные дни (видео)

Скатиться с ледяной горки — одно из любимых занятий детей в новогодние каникулы. Именно поэтому на площади Ленина непрерывно раздавался детский смех. Вместе с детворой отдыхали и взрослые. Правда, они не забывали и о домашних делах.
«Сходил в магазин, купил шестеренку на электромясорубку, потом с внуком сюда пришли. Мало снега и мороза, хотелось бы, чтобы хотя бы минус пять было», — сказал житель Пензы Вячеслав Анисимов.
Прокатиться было можно и просто по улице Московской — верхом на лошади. К услугам отдыхающих было сразу несколько животных.
Отдельным развлечением пензенцев можно назвать фотографию. Сфотографироваться на фоне большого арт-объекта, символизирующего 2020 год, в центре Пензы до сих пор много желающих. Интересный кадр можно поймать и в неожиданных местах. Например, на Олимпийской аллее. Кстати, там особенно многолюдно. Дети играют на детской площадке, родители с грудничками в колясках гуляют по пешеходной зоне, но основная часть, конечно, приходит туда, чтобы встать на лыжи.
«1 января уже здесь был. В основном, один катаюсь, но стараюсь и внука с собой брать», — рассказал житель Пензы Александр Ечевский.
Прогулки на свежем воздухе, конечно, продолжатся и после праздников. Просто, скорее всего, большая часть людей будет отдыхать вечером, после работы, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.