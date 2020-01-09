В пензенском лицее № 2 прошел традиционный праздник «Зимние забавы» (видео)

В лицее № 2 Пензы Новый год отметили по-спортивному. Там прошел традиционный праздник «Зимние забавы», в котором принимают участие школьники всех возрастов, а также их родители. В программу вошли веселые старты для младших ребят и футбол для старшеклассников.

Вместо того, чтобы в зимние каникулы сидеть дома, ученики лицея № 2 предпочитают активный отдых. Это и бег по снегу наперегонки и импровизированный хоккей. В рамках ежегодного праздника «Зимние забавы» на территории образовательного учреждения провели «Веселые старты» для учеников младших классов. Кроме сверстников, юных спортсменов поддерживали их родители и учителя.

А вот их старшие товарищи выбрали более привычные виды спорта. Они боролись за победу в зимнем футбольном матче.

Такие спортивные праздники для региона уже стали традицией. В школах Пензенской области «Зимние забавы» начали проводить семь лет назад. С тех пор они — неотъемлемая часть новогодних каникул.

«Мероприятие стало массовым. Во время зимнего отдыха дети вместе с родителями приходят в школу для того, чтобы посвятить этот день здоровому образу жизни, получить хорошее настроение. Все образовательные учреждения города присоединились к этой акции, потому что мы пропагандируем здоровый образ жизни, семейный отдых, это очень здорово, весело и масштабно», — сказала заместитель директора лицея № 2 Пензы Оксана Бузанова.

Одним спортивным праздником не ограничились. На протяжении всех новогодних каникул там работала хоккейная площадка, школьный ФОК и бассейн, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.