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Школьников будут обучать безопасному поведению в Сети

9 января в 08:35 184 просмотра

В уроки по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) в школах страны включат раздел по киберзащите.

Министерство просвещения РФ одобрило такую идею Общественной палаты, пишут «Известия». Программу предмета изменят после утверждения новых образовательных стандартов.

В министерстве отмечают, что после освоения курса школьники будут уметь приводить примеры информационных и компьютерных рисков и угроз, предупреждать и предотвращать их. Среди главных опасностей, поджидающих детей в интернете, эксперты называют кибербуллинг (травлю в интернете), а также возможность нарваться на мошенников или педофилов.


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