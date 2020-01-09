Школьников будут обучать безопасному поведению в Сети

Министерство просвещения РФ одобрило такую идею Общественной палаты, пишут «Известия». Программу предмета изменят после утверждения новых образовательных стандартов.

В министерстве отмечают, что после освоения курса школьники будут уметь приводить примеры информационных и компьютерных рисков и угроз, предупреждать и предотвращать их. Среди главных опасностей, поджидающих детей в интернете, эксперты называют кибербуллинг (травлю в интернете), а также возможность нарваться на мошенников или педофилов.