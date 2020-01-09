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На станции «Пенза-3» легковушке в ДТП расплющило багажник

9 января в 08:58 274 просмотра

Утром 9 января в микрорайоне «Пенза-3» произошла жесткая авария. Об этом стало известно из Сети.

Пользователь сделал фото с места происшествия в 8:45 и опубликовал их в группе «Сова Пенза авто» социальной сети «ВКонтакте». На снимках видно, что столкнулись два легковых автомобиля, у одного из них сильно повреждена задняя часть.

Официальных данных о произошедшем нет.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают пензенцев быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, боковой интервал и дистанцию. Помимо этого, из-за наступления холодов и образования гололеда водителей просят не совершать резких маневров, чтобы избежать заносов.

Фотография: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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