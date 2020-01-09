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В России детям-сиротам будут выдавать жилищные сертификаты

9 января в 09:06 198 просмотров

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил сформировать специальный жилищный фонд для погашения задолженности по выдаче квартир для детей-сирот, сообщают «Известия».

Получение жилищного сертификата предусматривает не получение денег на руки, а поступление их на личный счет продавца жилья в безналичный форме, что позволит купить жилье там, где человек видит свое будущее.

Минпросвещения должно законодательно закрепить такую возможность до 30 марта 2020 года. Кроме того, перед ведомством стоит задача законодательного сохранения жилых помещений за детьми-сиротами. Министерство уже работает над законопроектом о внесении изменений в федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», сообщили в пресс-службе Минпросвещения.

Таким образом, удастся расширить формы и механизмы обеспечения этой категории граждан жилыми помещениями. Главная задача заключается в предоставлении права на собственное жилье каждому ребенку.

«В частности, изменения предусматривают выдачу государственного жилищного сертификата детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, имеющим удовлетворительную адаптацию к самостоятельной жизни. Это одноразовая денежная выплата для приобретения жилого помещения в собственность», — добавили в министерстве.


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